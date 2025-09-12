Davina Geiss sorgt nach Liebeserklärung für Rätselraten: Wer ist ihr „Forever“?

Die Begleiterin auf dem Foto ist Naomi, eine Influencerin, die wie die Geissens in Monaco lebt. Sie ist bestens vernetzt und Teil eines Freundeskreises, in dem auch prominente Namen auftauchen. So zählt auch Laura Maria Rypa, mit der sich Sänger Pietro Lombardi derzeit in einer nervenaufreibenden Trennungsphase befindet, zu ihren Followerinnen. Kein Wunder, dass Fans neugierig werden, wenn Davina gerade diese Freundschaft als ihr „Forever“ bezeichnet.