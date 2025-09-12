Davina Geiss sorgt nach Liebeserklärung für Rätselraten: Wer ist ihr „Forever“?
Im Netz kursiert ein neues Foto von Davina Geiss, das Fragen aufwirft. Einmal mehr entbrennen Spekulationen um ihren Beziehungsstatus.
Der Beziehungsstatus von Davina Geiss und ihrer Schwester Shania gibt immer wieder Rätsel auf.
© IMAGO / Gartner
Die Szene wirkt wie aus einem Film: In Schwarz-Weiß zeigt Davina sich eng umschlungen mit ihrer Freundin Naomi in den Straßen von Monaco. Statt Luxusmode oder Strandbildern rückt sie diesmal eine Botschaft in den Vordergrund: „My forever“. Doch was steckt wirklich dahinter?
Neue Spekulationen um Davinas Liebesleben
Schon seit Jahren gibt es Gerüchte um Davina Geiss’ Beziehungsstatus. Offiziell hat sie seit ihrem Teenageralter keinen festen Partner bestätigt, doch immer wieder wird ihr ein Flirt nachgesagt. Mal ist die Rede von einem geheimnisvollen „Tobi“, mal von Söhnen reicher Unternehmerfamilien. Bestätigt wurde nie etwas. Mit ihrem „Forever“-Posting befeuert Davina nun erneut die Diskussion – allerdings in eine völlig andere Richtung.
Freundschaft statt Beziehung
Der Post zeigt deutlich: Für Davina bedeutet „Forever“ nicht unbedingt ein Mann an ihrer Seite. Vielmehr sind es enge Freundschaften, die ihr wichtig sind. Schon früher machte sie klar, dass Familie und Tiere in ihrem Leben eine große Rolle spielen. Ihren verstorbenen Hund bezeichnete sie einst sogar als ihre „große Liebe“.
Naomi als enge Vertraute in Monaco
Die Begleiterin auf dem Foto ist Naomi, eine Influencerin, die wie die Geissens in Monaco lebt. Sie ist bestens vernetzt und Teil eines Freundeskreises, in dem auch prominente Namen auftauchen. So zählt auch Laura Maria Rypa, mit der sich Sänger Pietro Lombardi derzeit in einer nervenaufreibenden Trennungsphase befindet, zu ihren Followerinnen. Kein Wunder, dass Fans neugierig werden, wenn Davina gerade diese Freundschaft als ihr „Forever“ bezeichnet.
Davina Geiss offenbar Single
Während viele über ihre angebliche Lovestory rätseln, verfolgt Davina längst ihre eigenen Ziele. Sie hat ihr Modelabel „DG by Indigo Limited“ gestartet, arbeitet an einer Karriere im Immobiliengeschäft und tritt regelmäßig mit Schwester Shania in ihrer eigenen Reality-Show auf. Erst 2025 feierten die beiden einen Erfolg bei „Schlag den Star“, wo sie als Team gegen die Schweiger-Schwestern antraten und gewannen.
Mit mehr als einer halben Million Instagram-Followern zeigt sich Davina gerne glamourös – mal in Leder, mal in luxuriösen Outfits. Zuletzt machte sie mit einer heftigen Veränderung durch eine Schönheits-OP von sich Reden.
Doch der Preis der Aufmerksamkeit ist hoch: Neben Fanliebe gibt es auch Kritik, Spekulationen und Shitstorms. Mutter Carmen verteidigte ihre Kinder in der Vergangenheit sogar schon juristisch gegen beleidigende Kommentare.
Vielleicht will sie keinen Mann
Gerade weil die Familie Geiss erst kürzlich durch einen brutalen Überfall auf Robert und Carmen erschüttert wurde, ist Davinas Posting so stark. Sie macht deutlich: In einer Welt voller Luxus, Öffentlichkeit und Gerüchte sind es am Ende Freunde und Loyalität, die wirklich zählen.
Mit ihrem „My Forever“-Post liefert Davina Geiss also kein Liebes-Outing, sondern eine klare Botschaft.