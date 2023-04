Davina Geiss & Shania Geiss: Jaa, es ist wirklich wahr!

Am 1. Mai geht ihre eigene Sendung "Davina & Shania – We love Monaco" bereits in die zweite Runde. Direkt am Anfang der neuen Staffel reisen die beiden Schwestern nach Kitzbühel. Dort wollen sie endlich mal wieder ihre geliebten Großeltern besuchen. Es steht einiges auf dem Programm, u.a. machen sie mit Opa und Oma die Curling-Bahn und den Hotelpool unsicher. Und weil es so schön ist, wollen Shania und Davina ihre Eltern überzeugen, eine Immobile in dem österreichischen Luxusort zu kaufen. Ob sich Carmen und Robert überreden lassen? Und was sonst noch passiert? Das erfahrt ihr ab dem 1. Mai bei RTLzwei und RTL+...

