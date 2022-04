Robert & Carmen Geiss: Jubel-News! Jetzt lüften sie ihr TV-Geheimnis

Jetzt wollen die beiden Jetsetterinnen ohne Mama Carmen und Papa Robert Geiss durchstarten. Gewiss geht für Davina und Shania mit dieser Gelegenheit ein großer Traum in Erfüllung - eine eigene Doku-Soap, die sich nur um sie dreht. Auch für Fans der Geissens sind das freudige Neuigkeiten und das spiegelt sich auch in den Kommentaren wieder! "Geil eine eigene Sendung mega" oder "Jetzt sind dann die Mädels von den Geissen dran. Die Eltern sind dann in Pension? Bin schon gespannt! Wird sicher interessant" lauten nur ein paar der Stimmen der aufgeregten Zuschauer. Ob Robert Geiss und seine Frau Carmen Geiss wirklich das Steuer an ihre Töchter abgeben und in den TV-Ruhestand gehen ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Vielleicht müssen sie sich auch erst einmal auf ihre Ehe konzentrieren. Wie sehr es zwischen Robert & Carmen kriselt, erfährst du im Video: