"Die Bergretter": Überraschende Enthüllung! Nun bricht das Lügengerüst zusammen

Sie sind auf gefährlicher Mission in den Bergen unterwegs und retten in Not geratene Wanderer und Kletterer. Die Missionen der "Bergretter" sind gefährlich - sie benötigen für ihre Einsätze nicht nur Mut, sondern auch gute Ausrüstung. In einem typischen Rettungsrucksack befindet sich normalerweise einiges an Equipment, um Verwundete zu beatmen, Wunden zu verbinden oder um im schlimmsten Fall zu reanimieren. Doch bei "Die Bergretter" sieht das ganz anders aus! Schauspielerin Luise Bähr plauderte im YouTube-Format "Webtalkshow" aus: "Ich habe ja diesen riesigen Notfallrucksack, der auch etwas größer ist als ich gefühlt [...]. Da ist natürlich meistens Schaumstoff drin." Allerdings betont die "Kathatrina Strasser"-Darstellerin, dass auch die ausgestopften Rettungsrucksäcke immer noch 5 oder 6 Kilogramm wiegen. Und sobald es um den Dreh von Szenen geht, in denen Equipment benötigt wird, wird es noch schwerer für die Darstellerinnen. "Ganz oft muss ich in den Szenen den Rucksack auch öffnen. Und dann hat der Rucksack über 20 Kilo", erzählt Luise Bähr im Interview. Ein echter Knochenjob, den "Die Bergretter" da machen...

