Die Geissens: Der Zickenzoff eskaliert

Für Papa Robert (61) ist der Zoff seiner verwöhnten Töchter längst Alltag. "Es muss ja Konkurrenzkampf geben – logisch, dass da auch Neid entsteht", kommentiert er milde. Mama Carmen erinnert sich an eine besonders teure Episode: "Shania bekam eine Uhr für 35.000 Euro – da mussten wir Davina 20 drauflegen. Was die eine bekommt, bekommt die andere auch." Denn die Schwestern vergleichen sich ständig. Wer hat den besseren Look, wer wird auf Insta mehr gefeiert?