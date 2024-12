Die Geissens: So luxuriös verbringen sie ihr Weihnachten 2024

Weihnachten sorgt bei den beiden Geiss-Töchtern für jede Menge Nostalgie. Im Gespräch erinnern sich Davina und Shania an frühere Festtage zurück, an denen Robert mit ihnen Kekse gebacken und sie gemeinsam zur Christmette in die Kirche gegangen sind. "Ich glaube, ich würde alles dafür geben, noch einmal ein Weihnachten zu verbringen, wie wir es damals gemacht haben", schwärmt Shania und betont damit, wie wichtig ihr die familiären Erinnerungen sind.