Susan Sideropoulos gesteht: "Ich bin schwanger!"

Es ist die geheimste Show des Jahres! In der neuen Sendung "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" wagen sich 16 Promis in ein französisches Schloss, um ein spannendes Spiel zu spielen. Moderatorin Sonja Zietlow wählt drei Verräter aus der Gruppe aus. Die restlichen Kandidat*innen sind Loyale. Sie müssen herausfinden, welche Promis die Verräter sind. Nur wenn sie am Ende alle Lügner enttarnt haben, gewinnen sie das Preisgeld von 50.000 Euro. Neben Stars wie Anna-Carina Woitschack, Pascal Hens und Ulrike von der Groeben wagt sich auch Susan Sideropoulos in die Spiel-Show. Gleich zu Beginn macht sie ein überraschendes Geständnis...