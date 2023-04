Dieter Bohlen: DSDS-Eklat - Jetzt meldet sich ein Ex-Kandidat zu Wort

Doch was sagt der Ex-DSDS-Kandidat zu dem neusten Juroren-Beef rund um Dieter Bohlen und Katja Krasavice? Uns verriet er: "Ich habe das Ganze, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich mitbekommen. Was ich nur für mich weiß: Katja Krasavice ist eine unglaublich starke Power-Frau und steht für so wichtige Dinge ein. Und ich finde es toll, dass ihr egal ist, wer vor ihr steht". Da scheint Sebastian Wurth wohl doch mehr mitbekommen zu haben, als er vielleicht zugeben will...

Auch interessant:

Wie sehr sich Katja Krasavice durch ihre Schönheits-OPs verändert hat, erfährst du im Video: