Seit nunmehr 27 Jahren erobert DJ Bobo die internationalen Charts, tourt durch die Weltgeschichte und erhielt insgesamt 150 Gold-, 29 Platin- und 2 Diamantauszeichnungen. Dabei hätte sich Peter René Baumann als Kind niemals erträumen können, wo er einmal landen würde. DJ Bobo wuchs in einfachen Verhältnissen in Kölliken in der Schweizer Provinz auf. "Ich komme aus einem kleinen Dorf. Das Umfeld besteht nur aus Bauern und kleinen Gewerbetreibenden. Da kommst du gar nicht auf andere Ideen. Mein Berufswunsch als Kind war Lokomotivführer.“

Seine Kindheit war alles andere als sorgenfrei, so musste der kleine DJ Bobo regelmäßig miterleben, wie sein alkoholkranker Stiefvater seine Mutter verprügelte. Nach der Schule absolvierte der musikbegeisterte Junge eine Lehre zum Bäcker und legte nachts heimlich Musik auf. Erst 1992 stellte sein Hit „Somebody Dance with Me“ das provinziale Leben des damals 24-Jährigen endgültig auf den Kopf. Auch wenn die Zeiten von Eurodance längst der Vergangenheit angehören, ist DJ Bobo als Musiker bis heute überaus erfolgreich. Sein Auftritt bei "Sing meinen Song" an der Seite von Johannes Oerding wird da sicherlich nicht schaden...