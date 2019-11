Loona: Das macht die "Bailando"-Sängerin heute!

Mit „Bailando“ tanzten sich Loona und ihr treuer Begleiter DJ Sammy durch die 90er Jahre. Auch 20 Jahre später bleibt die Sommer-Hymne unvergessen. Zwar produziert die blonde Niederländerin noch immer Hits am laufenden Band, doch stehen heute auch Mutter-Tochter-Gespräche auf der Tagesordnung. Niemand vereint Karriere und Kind so gekonnt wie die Bailando-Königin.

Sonne, Strand und spanische Rhythmen, mit diesen Zutaten versüßte uns mit ihrer Latino-Stimme die 90er Jahre. Ihr Mega-Hit „Bailando“ versprühte nicht nur jede Menge gute Laune, sondern avancierte schnell zur Hymne eines ganzen Sommers. Während ihre spanisch beeinflusste Musik auch 20 Jahre später noch immer auf Beachpartys erklingt, ist Loona still und heimlich von der Bildfläche verschwunden. Statt die Hüften zu schwingen, wechselt die Königin des Latino-Pop heute lieber Windeln.

Loona und ihre Tochter Saphira Maria sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten Foto: Getty Images

Loona: Bailando wird zur Sommer-Hymne der 90er Jahre

Aus einer kleinen niederländischen Gemeinde führt der Weg die gebürtige Holländerin auf die internationalen Musik-Bühnen. 1974 erblickt Loona, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt, in IJmuiden das Licht der Welt. Anfangs unterstützt die gelernte Bürokauffrau den Musikproduzenten und DJ Sammy als Tänzerin bei dessen Live-Auftritten, doch dieser erkennt das Potential der hübschen Blondine. Noch nichtsahnend vom wartenden Erfolg produzieren Loona und DJ Sammy 1998 den Hit „Bailando“. Innerhalb weniger Wochen verkauft sich die Eurodance-Nummer rund um den Globus bis nach Australien und Neuseeland und räumt dabei mehrfach Gold oder Platin ab.

Zwar veröffentlicht das begehrte Eurodance-Duo bis 2005 zahlreiche weitere Singles, doch die erfolgreichsten Nummern entstehen mit „Hijo de la luna“ (1998) und „Mamboleo“ (1999) in den späten 90er Jahren. Mit nicht einmal 30 Jahren räumt die Blondine gleich zwei ECHOs für ihre musikalische Leistung ab.

Mit Loonas Erfolgsalbum "Lunita" beamt ihr euch direkt auf die Baleareninsel Mallorca.*

Marusha: Was macht die Techno-Ikone der 90er heute?

Sängerin Loona vereint heute Kind und Karriere

Heute hat Loona ihre bahnbrechende Karriere gegen ein Kind eingetauscht. Statt durch die Clublandschaft zu tingeln, verbringt die Niederländerin ihre Freizeit im Spieleparadies oder auf Elternabenden. Bereits 2005 erblickt Tochter Saphira Maria das Licht der Welt, noch im gleichen Jahr hängt Loona sowohl ihre berufliche Zusammenarbeit als auch ihre private Beziehung mit DJ Sammy, dem Vater der Kleinen, an den Nagel. Mittlerweile ist Saphira Maria bereits ein waschechter Teenie und möchte unbedingt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten. Trotz Autoimmunerkrankung nimmt die kleine Blondine regelmäßig Hip-Hop-Tanzstunden und begleitet Mama Loona so oft es geht ins Tonstudio. Auch äußerlich sehen sich die beiden Frauen zum Verwechseln ähnlich!

Bereits seit dem Ende ihrer Babypause 2008 steht Loona wieder auf der Bühne. Ihre Teilnahme als Jury-Mitglied an der Castingshow „ “ ebnet der damals 34-jährigen Powerfrau erneut den Weg nach oben. Neben der Teilnahme an verschiedenen -Formaten wie „Das perfekte Promidinner im Schlafrock“ oder die „ -Wok-WM“ produziert Loona bis heute fleißig Musik. Auch lässt sich die blonde Schönheit zweifach nackt im ablichten. Doch trotz aller Bemühungen kann die Niederländerin mit ihren neuen Hits nicht an ihren gewaltigen Erfolg in den 90er Jahren anknüpfen.

Loona&Gina-Lisa Lohfink: Fake-Beziehung sorgt für Schlagzeilen

Statt sich auf ihr Talent zu verlassen, greift die Sängerin 2011 zu unsauberen Mitteln um ihre Single „Vamos a la Playa“ zu pushen. Dank ihrer Fake-Beziehung mit Gina-Lisa Lohfink landet das Popsternchen ungewollt in den Schlagzeilen. Später verkündet Loona: „Es war alles nur PR!“. Mittlerweile hat die Niederländerin ihr Leben wieder fest in den Griff bekommen.

Für die Fotografen turteln Loona und Gina-Lisa Lohfink 2011 auf Mallorca oben ohne im Wasser Foto: Wenn

Mit ihrem heutigen Lebensgefährten Mark van der Waal pendelt die Blondine zwischen der holländischen Heimat-Idylle und der Baleareninsel hin und her. Kennen gelernt haben sich die beiden Niederländer bereits Mitte der 90er Jahre, doch erst seit 2013 sind die beiden offiziell liiert. Gegenüber „Schlagerplanet“ schwärmt Loona 2019 von ihrem neuen Leben: „Mallorca hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Träume zu verwirklichen. Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Schritte auf der Playa de Palma. An meine ersten Jobs als Promoterin, Tänzerin, Choreografin diverser Hotelshows. Heute lebe ich den über fest auf diesem kleinen Paradies im Mittelmeer.“ Wow, das könnte man glatt neidisch werden...

Ob Loona oder , so sehr haben sich eure Lieblings-Blondinen aus den 90er Jahren heute verändert:

*Affiliate Link