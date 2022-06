Dominik Stuckmann: Große Sorge! Das steckt hinter seiner Blitz-Abreise aus Ibiza

Von jetzt auf gleich waren die Koffer gepackt. Dominik Stuckmann und seine Anna machten sich urplötzlich auf den Rückweg von Ibiza nach Deutschland. Das sorgte bei ihren Fans für Verwunderung. Warum brechen die beiden ihren eigentlich so harmonisch wirkenden Urlaub vorzeitig ab? Die Sorge unter ihren Anhängern war so groß, dass sich Dominik nun verpflichtet fühlte, ein Statement zu ihrer Blitz-Abreise abzugeben. In seiner Instagram-Story verriet er nun: