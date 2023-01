Dr. Bob: Das sagt er zu Dschungel-Neuzugang Jan Köppen!

In diesem Jahr gibt es im Dschungelcamp eine große Veränderung. Nachdem Daniel Hartwich im letzten Jahr sein Dschungel-Moderations-Aus bekanntgab, nimmt nun "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen seine Position ein und wird ab jetzt neben Sonja Zietlow durch die Sendung führen. Wie er sich schlagen wird, bleibt abzuwarten. Dennoch hat Kult-Dschungel-Star Dr. Bob bereits eine klare Meinung zu dem Neuling.