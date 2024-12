Jenny Elvers: Nach Kaulitz-Aufruf! Zieht sie bald ins Sommerhaus?

Auch an Jenny ist nicht vorbeigegangen, dass sie als Wunschkandidatin der "Tokio Hotel"-Twins für das RTL-Format gilt: "Die Kaulitz-Jungs haben in ihrem Podcast gesagt, dass sie mich da rein wünschen", erklärt sie InTouch Online bei "Movie meets Media" in Hamburg, doch eine Sache steht ihrer Teilnahme aktuell noch im Wege: "Dafür müsste ich einen Partner haben und vor allem einen Partner der da rein möchte", gibt sie zu.

Doch ihr Single-Dasein ist nicht das einzige, was sie am Sommerhaus abschreckt. "Ich weiß nicht, ich fühle das nicht so, in Bocholt, in diesem Haus." Auch das Miteinader im Sommerhaus wäre ihr schlichtweg zu viel: "Was ich sehr hinterfrage und, wo ich auch nicht mitmachen möchte, ist dieses sehr extreme, dieses sehr krawallige. Das mag ich nicht."