Dschungelcamp 2026: Nächster Kandidat enthüllt - Dieser Realitystar zieht wohl ein

Schon im vergangenen Jahr gab es jede Menge Kritik am Cast der Kult-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Der Grund: Für viele Fans versammelten sich zu viele Reality-TV-Stars im Dschungelcamp. Und tatsächlich gaben sich 2025 mit Yeliz Koc (31), Maurice Dziwak (26), Sam Dylan (40) und Co. gleich mehrere Trash-TV-Größen die Klinke in die Hand. 2026 scheint das nicht anders zu sein ...