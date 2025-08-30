Dschungelcamp 2026: Nächster Kandidat enthüllt - Dieser Realitystar zieht wohl ein
Wird das Dschungelcamp 2026 zum Sammelbecken für Reality-TV-Stars? Jetzt soll noch ein Promi aus dem Trash-TV zugesagt haben ...
Die Gerüchteküche um das Dschungelcamp 2026 brodelt.
© RTL
Schon im vergangenen Jahr gab es jede Menge Kritik am Cast der Kult-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Der Grund: Für viele Fans versammelten sich zu viele Reality-TV-Stars im Dschungelcamp. Und tatsächlich gaben sich 2025 mit Yeliz Koc (31), Maurice Dziwak (26), Sam Dylan (40) und Co. gleich mehrere Trash-TV-Größen die Klinke in die Hand. 2026 scheint das nicht anders zu sein ...
Dschungelcamp 2026: Auch Martin Angelo dabei?
Vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) Teil des Casts sein sollen. Eine pikante Vorstellung, hatten die beiden doch eine folgenschwere Affäre. Auch Reality-TV-Dauerbrenner Calvin Kleinen (33) wird für den Dschungel gehandelt. Und jetzt kommt noch ein Star aus der Riege hinzu.
Wie die "Bild" berichtet, soll auch Martin Angelo (29) im Januar seine Koffer für Australien packen. Der Influencer ist bekannt aus Formaten wie "Prince Charming", "#CoupleChallenge" und "Charming Boys". In diesem Jahr war er außerdem bei "Kampf der Realitystars" zu sehen.
Was den TV-Star besonders auszeichnet? Seine spitze Zunge. In den vergangenen Shows ging Martin keinem Konflikt aus dem Weg, sorgte für Tränen und Drama. Das erhoffen sich die Verantwortlichen nun natürlich auch für den Dschungel.
Ende Oktober fällt die endgültige Entscheidung
Einer, der ebenfalls für IBES gehandelt wird, ist Gil Ofarim (42). Der in Ungnade gefallene Sänger könnte am Lagerfeuer einiges über die Geschehnisse der vergangenen Monate auspacken. Wie immer äußert sich RTL nicht zu den Spekulationen um den Cast für das Dschungelcamp 2026.
"Villa der Versuchung"-Teilnehmer Kevin Schäfer behauptet außerdem, Jimi Blue Ochsenknecht könnte zum Cast für IBES 2026 gehören.
Übrigens: Die Zeitung will erfahren haben, dass die Verträge zwischen den Stars und dem Sender bis Ende Oktober in trockenen Tüchern sein müssen. Bis dahin könnte also noch einiges passieren ...
BILD