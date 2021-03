DSDS 2022: Sieht so die neue Jury ohne Bohlen aus?

Wir hätten da ein paar Ideen, wer in die Fußstapfen von Dieter treten könnte. Heißer Kandidat ist kein Geringerer als Florian Silbereisen. Der Schlagerstar ist ein echter Publikumsmagnet. Mit seinen Sendungen holt er regelmäßig Traumquoten. Außerdem konnte er bereits Erfahrung am Jurypult sammeln. Vergangenes Jahr sprang er nach Xavier Naidoos Rausschmiss in den Live-Shows ein.