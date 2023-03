"DSDS"-Jurorin Katja Krasavice: Gefährliche Schönheits-OPs

Katja Krasavice zählt zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum. Mit zahlreichen Top-10-Hits, Millionen von Aufrufen bei YouTube und 3,6 Millionen Followern bei Instagram ist die Sängerin aus den deutschen Medien mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Doch spätestens seit ihrem Platz in der "DSDS"-Jury ist die 26-Jährige wohl jedem ein Begriff. Mit ihren auffälligen Looks ist sie neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony jedes Mal der Hingucker schlechthin. Doch nicht nur in Sachen Outfits und Frisuren verwandelt sich Katja gern, auch ihren Körper ließ sich die Jurorin bereits mehrfach verschönern. Aber was hat Katja eigentlich alles an sich machen lassen?