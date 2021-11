Elena Miras: Krasses Geständnis! Schlimm, was jetzt ans Licht kommt

Ein solches Erlebnis ist keiner Frau zu wünschen. Elena Miras hat jedoch die Stärke gefunden, sich aus der toxischen Beziehung aus ihrer Vergangenheit loszureißen. Nun hat sie mit ihrem neuen Freund Xellen7 wohl die große Liebe gefunden. In einer späteren Frage, enthüllt sie sogar, dass sich die beiden bereits seit Jahren kennen und postet einen süßen Schnappschuss aus dem Jahr 2012. Zu wünschen ist ihr eine solche Konstante in ihrem Leben auf jeden Fall nachdem, was sie durchgemacht hat. Schön, dass sie gestärkt aus ihren Erfahrungen mit einem gewalttätigen Ex-Partner herausgekommen ist und ihren Fans, die eventuell in ähnlichen Situationen feststecken, nun mit Ratschlägen zur Seite stehen kann.

