Elena Miras: Schock-Diagnose! Jetzt macht sie es öffentlich

Elena hat von ihrem Arzt eine klare Anweisung bekommen: "Ich muss jetzt beginnen etwas für mich zu machen, das mich bisschen runterholt, dass ich nicht immer so gestresst bin. Er hat gesagt, ich soll beginnen zu meditieren. [...] Ich werde probieren, alles ein bisschen ruhiger anzugehen, denn das ist überhaupt nicht gut für den Körper."

Doch die Probleme mit ihrem Haus lassen die hübsche Brünette an der Umsetzung dieser Vorhaben zweifeln: "Ich bin wenn ich aufstehe schon so gestresst wegen diesem Haus, aber jetzt muss ich wirklich anfangen alles ruhig anzugehen und mich einfach nicht zu stressen. Aber wie geht das überhaupt? Wenn man so ist wie ich, dann ist das sehr schwer." Bleibt nur zu hoffen, dass Elena Miras ihren Weg finden wird, den Stress wenigstens etwas zu reduzieren.

Auch interessant

Mit wem sich die temperamentvolle Schweizerin bereits anlegte, erfährst du im Video: