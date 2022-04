Elena Miras & Chethrin Schulze: Alles Fake! Jetzt packt Mike Heiter aus

Nach einem kurzen Zickenzoff kam es plötzlich zur großen Aussprache. Bei einer gemeinsamen Übernachtungsparty zogen die beiden über ihren gemeinsamen Ex her. Für Mike waren die Szenen im TV nur schwer zu ertragen. "Wenn sich zwei Personen aus der Vergangenheit zusammen setzen, dann ist der Mann so oder so der Doofe. Ich weiß nicht, warum das nach fünf Jahren jetzt auf einmal Thema sein soll?!", schimpft er jetzt gegenüber Sender RTL. Mike kauft den beiden ihre Versöhnung nicht ab und stellt klar: "Das sind zwei Personen, die nie Freunde werden!"