Elena Miras: "Unterste Schublade"! Jetzt packt Elena über Mike Heiters Ex aus

Welche Worte Chethrin Elena da an den Kopf wirft, bleibt abzuwarten, jedoch scheint die Mutter der kleinen Aylen nicht gerade angetan zu sein, dass so hinter ihrem Rücken geredet wurde. Bleibt abzuwarten, was Elena noch zu der Ex ihres Baby-Papas zu sagen hat, denn sie teasert weiter an: "Werde am Mittwoch mehr dazu sagen". Zuschauer können also gespannt bleiben, wie sich die aufgeladene Situation bei "Kampf der Realitystars" der beiden Ex-Frauen von Mike Heiter noch weiter entwickelt.

Es wäre definitiv nicht das erste Mal, dass Kandidaten in der Show aneinander geraten. Die krassesten Ausraster haben wir im Video einmal für dich zusammengefasst: