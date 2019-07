Ella Endlich: Heißer "Oben ohne" Schnappschuss aufgetaucht!

Na das ist mal ein heißer Schnappschuss! Pünktlich zur Hitzewelle teilt Ella Endlich nun ein Foto mit ihren Fans, welches die Temperaturen noch weiter ansteigen lässt...

Ella Endlich teilt "Oben ohne"-Foto

Via lässt Ella die "Nackt"-Bombe platzen und postet ein Foto, auf dem sie zu sehen ist, wie sie mit verwuschelter Strand-Mähne in die Kamera blickt. Ella befindet sich gerade im Badeurlaub auf Sardinen und lässt am Meer die Seele baumeln, während sie die sommerlichen Temperaturen genießt. Ein Detail sticht ihren Fans bei dem Urlaubs-Bild jedoch ganz besonders ins Auge: Ella bedeckt ihre Brust und ihre Schultern lediglich mit einem Handtuch! Das so ein Schnappschuss von ihrer Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist also kaum verwunderlich...

Ellas Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Einfach nur Super schön die Frau" sowie "Sehr schönes, natürliches Bild. Habt noch einen schönen Urlaub..." Ob uns Ella in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

