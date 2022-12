Elyas M'Barek: Turtelnd auf den Malediven erwischt!

Eigentlich ist Elyas M'Barek nicht gerade dafür bekannt, sein Liebesleben an die große Glocke zu hängen. Doch in letzter Zeit scheinen ihn seine Gefühle zu übermannen und er gibt ungewöhnlich oft einen Einblick in seine Ehe mit seiner Jessica. Erst im September ließ er auf Social Media durchsickern, dass die beiden sich heimlich auf Ibiza das Jawort gegeben haben. Nun folgt bereits das nächste Turtel-Pic aus ihren Flitterwochen!