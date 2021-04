Die Tochter einer Deutschen und eines Russen wuchs gemeinsam mit ihrer älteren Schwester in Hamburg auf. Nach der Trennung ihrer Eltern lebte Emmy Russ auf Grund von Streitereien mit ihrer Mutter zeitweilig in einem Kinderheim in Spanien. In Madrid hat sie seit 2015 auch einen eigenen Wohnsitz und führt auf Kosten von Mamis Kreditkarte ein glamouröses Leben in der spanischen High Society. Die Schule hat Emmy Russ bereits mit 15 Jahren geschmissen, lieber konzentrierte sie sich auf eine Karriere als Reality-TV-Darstellerin. Sie angelte sich die Rolle der Nina Nockel in "Berlin - Tag und Nacht" und "Köln 50667", bevor sie ihren Schulabschluss nachholte. Eigentlich träumt Emmy Russ von einer Karriere als Polizistin - nicht zuletzt um sich selbst einen der heißen Beamten zu angeln. Doch mit 1,57 Meter Körpergröße ist sie leider zu klein für ihren Traumjob.