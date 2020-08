Udo Bönstrup: So tickt der „Promi Big Brother“-Comedian wirklich

Seither begeistert der blutjunge Online-Comedian das Publikum im Netz mit seinen urkomischen Parodien. Die Ideen zu seiner Kunstfigur Udo Bönstrup liefert ihm sein eigener Opa. Der ist nämlich ein waschechter Ex-Oberstabsfeldwebel aus dem Münsterland, der das R noch so richtig rollen kann. Mittlerweile kann sich der 25-Jährige über 429.000 Facebook-Fans, 48.000 Youtube-Abonnenten und 127.000 Tausend Follower auf Instagram freuen. Was bei ihnen besonders gut ankommt? Udo Bönstrup nimmt sich selbst nicht zu ernst! Über seinen Job sagt der Münsterländer noch immer: „Ich mache nur Schwachsinn!“ Doch dieser Schwachsinn kommt ziemlich gut an!

Als Werbegesicht posiert Udo Bönstrup heute für diverse Unternehmen und verdient dabei ein beträchtliches Vermögen. Mit seinem Business ist der Fachabiturient am Ziel seiner Träume angekommen: „Das ist genau das, was ich immer machen wollte. Ich habe schon in der Grundschule die Abschlussfeier der vierten Klasse moderiert“, erklärt Hendrik Nitsch den „Westfälischen Nachrichten“. Sein treuster Begleiter auf seinem Weg nach ganz oben, bleibt sein Hund Carlo. Ansonsten hält Udo Bönstrup sein Privatleben lieber für sich.