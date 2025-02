Entscheidung gefallen: Muss Lotto Chico "Promis unter Palmen" verlassen?

Leckere Drinks, entspannte Gespräche: Alles wirkt so harmonisch am thailändischen Traumstrand in Phang-nga. Selbst die Erzfeindinnen Yvonne Woelke (45) und Iris Klein (57) führen überraschend ruhige Gespräche miteinander.

Lotto Chico (43) bemerkt das und sagt: "Seht ihr, so kann man doch auch miteinander umgehen." Doch Kim Virginia (29) reagiert provokativ: "Ja, beleidigt euch ruhig!" Dies nutzt Chico als Gelegenheit, um direkt gegen Kim Virginia zu schießen. "Guck mal, wie alt die ist! Guck mal, wie sie aussieht. Du siehst jetzt nicht besonders gut aus."

Als er jedoch merkt, dass die Stimmung bei der Reality-Ikone kippt, entschuldigt er sich sofort. Doch dabei verpasst er ihr einen leichten Klaps auf die Wange! Völlig fassungslos fragt sie: "Hast du mir gerade auf die Schnauze gehauen?" "Ich habe doch nur Spaß gemacht", erklärt Chico unter lautem Gelächter. Doch für Kim ist hier eine Grenze erreicht: "Was für ein Hundesohn!", flucht sie und verlässt die Gruppe.