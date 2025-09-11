ER ist der Ersatz bei „Deutschlands dümmster Promi“!

Alle Blicke gehen nun auf den Mann mit der legendären grünen Wollmütze: Manni Ludolf! Seit Jahren begeistert der Schrotthändler aus „Die Ludolfs“ Millionen Zuschauer mit seiner authentischen Art. Aber Manni ist mehr als nur ein lustiges TV-Original. Wer genau hinsieht, merkt sofort: Der Mann hat echtes Köpfchen und überrascht immer wieder mit cleveren Antworten und ungewöhnlichem Allgemeinwissen. Nicht ohne Grund schwärmen die Moderatoren Amira Aly und Christian Düren von seiner positiven Ausstrahlung und seinem Esprit.