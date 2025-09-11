Überraschender Kandidaten-Tausch

ER ist der Ersatz bei „Deutschlands dümmster Promi“!

Dolly Buster muss das Trash-Quiz frühzeitig verlassen – jetzt sorgt dieser Nachrücker für Wirbel!

Deutschlands dümmster Promi-Kandidaten Gloria-Sophie Burkandt, Marc Bator, Dolly Buster, Calvin Kleinen und Alessia Herren bei einem Spiel. - Foto: Joyn / Willi Weber

Bald mischt ein weiteres bekanntes Reality-Gesicht die „Deutschlands dümmster Promi”-Teilnehmer ordentlich auf!

© Joyn / Willi Weber

VonInTouch Redaktion

Noch vor Kurzem war Dolly Buster fester Bestandteil des Promi-Quiz-Spektakels „Deutschlands dümmster Promi”, doch nun heißt es endgültig: Raus aus dem Scheinwerferlicht! Wegen gesundheitlicher Gründe ist Schluss für die Erotik-Legende. Doch wer ersetzt Dolly Buster in der außergewöhnlichen Show?

Manni Ludolf übernimmt – der Schrottplatz-Kultstar ist zurück!

Alle Blicke gehen nun auf den Mann mit der legendären grünen Wollmütze: Manni Ludolf! Seit Jahren begeistert der Schrotthändler aus Die Ludolfs Millionen Zuschauer mit seiner authentischen Art. Aber Manni ist mehr als nur ein lustiges TV-Original. Wer genau hinsieht, merkt sofort: Der Mann hat echtes Köpfchen und überrascht immer wieder mit cleveren Antworten und ungewöhnlichem Allgemeinwissen. Nicht ohne Grund schwärmen die Moderatoren Amira Aly und Christian Düren von seiner positiven Ausstrahlung und seinem Esprit.

Fans von Reality-TV kennen Manni längst auch aus anderen Shows wie „Kampf der Realitystars“ oder „Die Villa der Versuchung“. Überall sorgt er für gute Laune und beweist, dass er vor allem mit Charme und Ehrlichkeit punktet. Ob Quiz, Challenge oder Trash-TV – Manni Ludolf gehört zu den ganz Großen, die selbst jungen Teilnehmern noch etwas vormachen können!

Manni Ludolf steht auf der "Kampf der Realitytsars" Premiere vor der Kamera, sein breites Grinsen und seine grüne Wollmütze schmücken sein Gesicht.
Der neue „Deutschlands dümmster Promi”-Kandidat: Manni Ludolf. © IMAGO / Panama Pictures

Trash-Quiz im Ausnahmezustand

In diesem Quiz-Format versuchen die Kandidaten nicht bis ganz zum Ende zu bleiben – denn der letzte Promi gilt als „Deutschlands dümmster Promi“. Wer zu clever ist, scheidet frühzeitig aus – eine echte Herausforderung, bei der Taktik und Timing zählen. Kann Manni Ludolf bei all seiner Schlagfertigkeit und seinem Wissen seine Sendezeit verkürzen?

Eines ist schon jetzt sicher: Die Zuschauer dürfen sich auf jede Menge Unterhaltung, schräge Quizfragen und den ein oder anderen genialen Spruch freuen – und natürlich auf Manni Ludolf, der mit Herzblut dabei ist und auch mit 63 Jahren mehr Energie versprüht als manch einer seiner jüngeren Konkurrenten.

Auch interessant:
Manni Ludolf, hier mit einer grünen Mütze und einem grauen T-Shirt, lächelt breit in die Kamera.
Vorschau auf Folge 7!
Manni Ludolf: Eskalation im TV!

Showdown bei ProSieben: Alle Augen auf Manni Ludolf

Am 15. September um 20:15 Uhr ist es soweit: Die neue Folge läuft auf ProSieben und im Livestream bei Joyn. Ob Manni Ludolf tatsächlich alles auf den Kopf stellt und die Show zu seiner Bühne macht – das will jetzt wirklich jeder wissen! Wer die geballte Ladung Kult-Kandidaten, Spaß und jede Menge Überraschungen nicht verpassen will, sollte unbedingt einschalten.

NewsAmira AlyProSiebenDie Ludolfs
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group