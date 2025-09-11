ER ist der Ersatz bei „Deutschlands dümmster Promi“!
Dolly Buster muss das Trash-Quiz frühzeitig verlassen – jetzt sorgt dieser Nachrücker für Wirbel!
Bald mischt ein weiteres bekanntes Reality-Gesicht die „Deutschlands dümmster Promi”-Teilnehmer ordentlich auf!
© Joyn / Willi Weber
Noch vor Kurzem war Dolly Buster fester Bestandteil des Promi-Quiz-Spektakels „Deutschlands dümmster Promi”, doch nun heißt es endgültig: Raus aus dem Scheinwerferlicht! Wegen gesundheitlicher Gründe ist Schluss für die Erotik-Legende. Doch wer ersetzt Dolly Buster in der außergewöhnlichen Show?
Manni Ludolf übernimmt – der Schrottplatz-Kultstar ist zurück!
Alle Blicke gehen nun auf den Mann mit der legendären grünen Wollmütze: Manni Ludolf! Seit Jahren begeistert der Schrotthändler aus „Die Ludolfs“ Millionen Zuschauer mit seiner authentischen Art. Aber Manni ist mehr als nur ein lustiges TV-Original. Wer genau hinsieht, merkt sofort: Der Mann hat echtes Köpfchen und überrascht immer wieder mit cleveren Antworten und ungewöhnlichem Allgemeinwissen. Nicht ohne Grund schwärmen die Moderatoren Amira Aly und Christian Düren von seiner positiven Ausstrahlung und seinem Esprit.
Fans von Reality-TV kennen Manni längst auch aus anderen Shows wie „Kampf der Realitystars“ oder „Die Villa der Versuchung“. Überall sorgt er für gute Laune und beweist, dass er vor allem mit Charme und Ehrlichkeit punktet. Ob Quiz, Challenge oder Trash-TV – Manni Ludolf gehört zu den ganz Großen, die selbst jungen Teilnehmern noch etwas vormachen können!
Trash-Quiz im Ausnahmezustand
In diesem Quiz-Format versuchen die Kandidaten nicht bis ganz zum Ende zu bleiben – denn der letzte Promi gilt als „Deutschlands dümmster Promi“. Wer zu clever ist, scheidet frühzeitig aus – eine echte Herausforderung, bei der Taktik und Timing zählen. Kann Manni Ludolf bei all seiner Schlagfertigkeit und seinem Wissen seine Sendezeit verkürzen?
Eines ist schon jetzt sicher: Die Zuschauer dürfen sich auf jede Menge Unterhaltung, schräge Quizfragen und den ein oder anderen genialen Spruch freuen – und natürlich auf Manni Ludolf, der mit Herzblut dabei ist und auch mit 63 Jahren mehr Energie versprüht als manch einer seiner jüngeren Konkurrenten.
Showdown bei ProSieben: Alle Augen auf Manni Ludolf
Am 15. September um 20:15 Uhr ist es soweit: Die neue Folge läuft auf ProSieben und im Livestream bei Joyn. Ob Manni Ludolf tatsächlich alles auf den Kopf stellt und die Show zu seiner Bühne macht – das will jetzt wirklich jeder wissen! Wer die geballte Ladung Kult-Kandidaten, Spaß und jede Menge Überraschungen nicht verpassen will, sollte unbedingt einschalten.