Estefania Wollny: Sie hat ihr Herz verschenkt

Das Estefania Wollny ihre Fans regelmäßig via "Instagram" mit Schnappschüssen aus ihrem Alltag versorgt, ist definitiv nichts Neues. Eines ihrer jüngsten Fotos könnte nun jedoch ein süßes Geheimnis aus ihrem Liebesleben offenbaren. Estefania trägt nämlich neuerdings ein halbes Herz an ihrer Kette. Hat sie die zweite Hälfte etwa einer ganz besonderen Person geschenkt?

Doch damit nicht genug! In der Bildunterschrift ihres jüngsten Posts kommentiert sie ebenfalls ein Herz-, sowie ein Unendlichkeitszeichen-Emoji! Will Estefania damit etwa indirekt verraten, dass sie in einer Beziehung steckt, die für die Ewigkeit halten soll? Ihre sonst so aufmerksamen Fans scheinen die versteckten Zeichen jedenfalls noch nicht entdeckt zu haben, so haben sie nur Augen für Estefania...