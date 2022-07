Eva Benetatou: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Zieht Eva nach Dubai?

Während einer Instagram-Fragerunde wollen Evas Fans es noch ein bisschen genauer wissen. "Wir ziehen um, weil sich in unserem Leben einiges verändert hat. Mehr kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen", so Eva. "Zudem ist meine Wohnung eine Dachgeschosswohnung, in der es auch mal zu warm werden kann. Es wird für die nächsten zwei Jahre eine Baustelle vor der Tür geben und bevor ich jede Kleinigkeit aufzähle... wir fühlen uns einfach nicht ganz wohl." Der Umzug bedrücke sie bereits seit einiger Zeit. "Aber es ist die beste Entscheidung für uns und zudem kommt eben noch ein weiterer neuer Schritt in unserem Leben dazu", erklärt sie.

Ein weiterer User ist der Meinung, dass Eva und ihr Söhnchen bestimmt nach Dubai ziehen werden. "Von 2014 bis 2017 habe ich bereits in den Emiraten gelebt, ohne Insta und wie 'jeder andere'. Das habe ich schon hinter mir und wenn ich wieder zurückziehen möchte, hat es nichts mit 'jedem anderen' zu tun, sondern ganz allein mit mir, weil ich mich doch wohlgefühlt habe und es als richtig empfinde für mein Kind und mich", antwortet die 30-Jährige prompt. "Dennoch heißt diese Antwort von mir nicht, dass wir dorthin ziehen werden."

Es bleibt also weiterhin spannend...