Eva Benetatou: Neue Liebe! Jetzt hat sie es exklusiv verraten

InTouch: Bei „Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück“ bist du auf der Suche nach der Liebe. Bist du denn bereit für einen neuen Mann in deinem Leben?

Eva Benetatou: Ich bin auf jeden Fall bereit für einen neuen Mann in meinem Leben. Also ich möchte glauben, dass ich dazu bereit bin. Ich muss allerdings erstmal ausprobieren, ob ich dazu in der Lage bin. Ich weiß, dass mein Leben als Mama es nicht unbedingt leicht macht. Aber das wird halt immer auch so sein, dass ich nicht 100 Prozent Fokus auf einen neuen Partner habe, sondern auf mein Kind.

IT: Welche drei Dinge sind dir in einer Beziehung besonders wichtig?

EB: Besonders wichtig in einer Beziehung sind mir: Loyalität, Humor und Respekt.

IT: Worauf achtest du bei einem Mann als erstes?

EB: Ich glaub, ich achte als allererstes auf das Lächeln und die Haltung des Mannes. Beides ist mir sehr wichtig.

IT: Was würdest du dir von deinem neuen Partner wünschen, was dir deine Ex-Freunde vielleicht nicht geben konnten?

EB: Ich muss ehrlich gestehen, bevor ich in der Öffentlichkeit war, hatte ich wundervolle Partner, bei denen es mir einfach an nichts gefehlt hat, aber es ist halt dann doch auseinandergegangen. Mir ist es schon wichtig, dass mein Partner mir viel Aufmerksamkeit schenkt und mir zeigt, wie wichtig ich ihm bin und dass er zu 100 Prozent mich haben möchte, zu mir steht und mit der Öffentlichkeit nichts zu tun haben will.

IT: Du bist bereits Mutter eines Sohnes. Wie wichtig ist es dir, dass sich dein neuer Partner gut mit dem kleinen George versteht? Was wäre in der Hinsicht für dich ein absolutes No-Go?

EB: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich jemanden date und er mein Kind kennenlernt und mein Sohn dessen Nähe nicht mag und zu quengeln anfängt merkt man einfach, die beiden sind nicht auf einer Wellenlänge. Also am Ende ist eigentlich George der, der entscheidet.