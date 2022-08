Chris Broy: Ja, er ist wieder vergeben!

In einer Fragerunde auf Instagram sprach Chris Broy jetzt Beziehungs-Klartext. Auf die neugierigen Fragen seiner Anhänger hatte der Ex von Eva Benetatou nun klare Antworten parat. Zum einen wollten seine Fans natürlich wissen, ob sich der 33-Jährige ein Liebes-Comeback mit der einstigen Bachelor-Kandidatin vorstellen kann. Klarer konnte Chris daraufhin nicht werden und antworte mit einem kurzen "Never ever".

Neben den ständigen gegenseitigen Sticheleien der beiden nach der Trennung, hat das jedoch nun auch einen ganz anderen Grund - Chris ist wieder neu verliebt! Die Frage "Bist du vergeben?" eines Nutzers, beantwortet der ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer nämlich direkt im Anschluss mit einem deutlichen "Ja" gefolgt von einem Herz-Emoji. So so, wer die glückliche Frau an seiner Seite ist, ließ der Reality-TV-Star jedoch nicht durchsickern. Eins ist jedoch klar, seine Ex Eva Benetatou ist es definitiv nicht!

Ob es sich wohl um seinen "Kampf der Realitystars"-Flirt Jenefer Riili handelt? Nicht nur die beiden sorgten in der Show ganz schön für Aufsehen. Die krassesten Ausraster haben wir im Video für dich zusammengefasst: