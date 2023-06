Eva Benetatou & Chris Broy: Liebescomeback? Für Sohn George sind sie wieder vereint

Die Negativ-Schlagzeilen gehören der Vergangenheit an. Chris und Eva haben sich wieder zusammengerauft. "Wir verstehen uns als Eltern sehr gut und haben ein respektvolles und freundschaftliches Verhältnis miteinander", schwärmt Eva im Interview mit "Intouch Online". In der Sendung "Eating with my Ex" kam es zur Aussprache.