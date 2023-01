Florian Silbereisen: Also doch! Dieser Frau gehört sein Herz

Er lacht sie an, er berührt sie zärtlich und tauscht tiefe Blicke aus: Es wirkt fast so, als hätte es Florian Silbereisen total erwischt, als wäre er verknallt in Beatrice Egli. Vielsagend singt er mit ihr die Zeilen: "Und es hat 'Zoom!' gemacht". Doch der Schein trügt, Beatrice ist nicht die Einzige, der der Showmaster in seiner Show "Der große Schlagerabschied" schöne Augen macht. Auch mit Maite Kelly geht er auf Kuschelkurs. Der 41Jährige flirtet wie wild und gibt sich nach außen als fröhlicher Hallodri. Doch in seinem Herzen ist nur Platz für Eine …

