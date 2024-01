Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions": Die Fans sind sauer!

Am Samstag läuft in der ARD erneut die TV-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" mit Florian Silbereisen als Moderator. Und der freut sich schon gewaltig auf die Sendung. Auf seiner Instagram-Seite teilte der Schlagerkönig ein Ankündigungsvideo, in dem er die Gäste des Abends vorstellt. Dazu schreibt Florian Silbereisen: "Endlich wieder 'SCHLAGERCHAMPIONS'! Ich hoffe, wir sehen uns am 13. Januar LIVE im Ersten, im ORF oder vor Ort im Velodrom in Berlin!" Doch nicht alle Fans sind mit der Auswahl der Gäste zufrieden...