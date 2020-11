Florian Silbereisen: Enthüllt! SIE ist seine Neue

Ob zwischen Lauras und Floris Rolle die Funken sprühen werden? Gut möglich. Schließlich ist Max Parger ein echter Frauenschwarm. Was wirklich zwischen den beiden läuft, erfahren wir allerdings erst am 26. Dezember 2020 und an Neujahr 2021 im ZDF. Es bleibt also spannend...

Schon vor kurzem kamen Gerüchte auf, dass Florian sich in seine schöne "Traumschiff"-Kollegin verguckt hat. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: