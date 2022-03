Florian Silbereisen: Er kommt einfach nicht von Helene Fischer los!

Flori spricht ständig über Helene

Vor allem seit er als Chef-Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" im Einsatz ist, kreisen seine Gedanken offenbar ständig um die Sängerin. "Ich hoffe, wir finden bei ,DSDS‘ die nächste Helene!", schwärmte er bereits vor Beginn der neuen Staffel. Und auch während der laufenden Show scheint das Thema nie wirklich aus seinen Gedanken verbannt. Alles kann offenbar seine Helene-Emotionen wachrufen, sogar das Gehörnter-Totenkopf-Tattoo einer Teilnehmerin. "Ist das dein Ex-Freund?", wollte Florian von "Superstar"-Anwärterin Jana-Alena wissen. Klar, sollte wohl ein Scherz sein, lieferte aber dennoch den perfekten Vorwand für eine kleine Helene-Reminiszenz: "Ich habe ja auf meinem Oberarm meine Ex-Freundin", verriet der Sänger ungefragt der verdutzten Kandidatin – und ließ gleichzeitig alle Welt wissen, dass er immer noch Helenes Porträt am Körper trägt. Als gäbe es keine professionelle Tattoo-Entfernung …

Auch als "Traumschiff"-Kapitän bringt er seine Verflossene auffallend häufig ins Spiel, etwa als er kürzlich Komiker Bülent Ceylan für einen Gastauftritt gewinnen wollte: "Leider hatte ich seine Telefonnummer nicht. Ich habe dann Helene gefragt." Es scheint ihm einfach gutzutun, ihren Namen auszusprechen. Auch in Talkshows und bei Bühnen-Auftritten findet er immer wieder einen Vorwand, sie zu erwähnen. Dabei dürfte ihm nicht entgangen sein, dass er umgekehrt so gar kein Thema mehr für die Schlagerqueen zu sein scheint, die längst mit ihrem Freund Thomas Seitel glücklich ist und gerade Mutter wurde. Flori hingegen scheint seiner Lebensliebe weiter nachzutrauern, ist seit der Trennung offiziell Single. Das würde er nach eigener Aussage gern ändern. Was schwierig werden könnte, solange er Helene so offenkundig im Herzen trägt …

