Florian Silbereisen: Gefangen in der Liebes-Falle! Er kommt nicht von ihr los

Es schien, als hätte Florian nach der Trennung von Helene vor vier Jahren nun endlich ein neues Glück gefunden. Neue Liebeleien verdrehten dem Schlagerstar den Kopf! Endlich konnte er die Vergangenheit hinter sich lassen. Doch so einfach scheint das nicht zu sein. Seine Ex spukt immer noch in seinem Kopf herum …

Während der Aufzeichnungen seiner Sendung "Die große Schlagerstrandparty 2023: Wir feiern die 80er!" begann der Entertainer mit einigen Fans aus dem Publikum Helenes Dauer-Hit "Atemlos" zu singen. Der Grund: Wegen eines Unwetters musste die Show für kurze Zeit unterbrochen werden. Um seine Fans aber bei Laune zu halten, fing er an zu trällern. Aber warum ausgerechnet ein Song seiner Ex-Freundin? Die Frauen aus dem Publikum, die mitsangen, störte das nicht. Sie waren begeistert. Florian versprach ihnen sogar, Helene davon zu erzählen. Oha!

Noch immer scheint der Sänger ein enges Verhältnis zu Helene zu haben. Helene Fischer ist ein Superstar, wunderschön und ihr Gesicht schmückt noch immer als Tattoo den Arm des "Traumschiff"-Kapitäns. Immer, wenn er seinen Bizeps sieht, blickt er in die Augen von Helene. Florian selbst betonte stets: "Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, es zu entfernen." Er schwärmt sogar: "Das ist immer ein Teil meines Lebens! Und dieses Tattoo werde ich weiterhin voller Stolz tragen!"

Es ist, als sei das Herz des Schlagerstars noch nicht bereit für eine neue Liebe. Denn Helene kann er nicht vergessen. Und damit könnte er eine neue Partnerin vergraulen. Es wäre besser, Florian würde einen Neuanfang wagen. So, wie es auch seine Ex Helene mit ihrem Ehemann Thomas seit Jahren macht...