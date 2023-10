Florian Silbereisen: Hat die neue Liebe eine Chance?

Und mit Helene Fischer war es auch nicht anders! Eine Liebe in der Öffentlichkeit. Zehn Jahre Beziehung mit der Sängerin – und so viele schöne Momente, an denen wir teilhaben durften. Munter plauderten die beiden auch aus dem Nähkästchen. Wie ihr Alltag aussieht, wie sie Weihnachten feierten. Und wer die Hosen in der Beziehung anhatte. Helene natürlich. "Am Ende behält sie immer recht", schmunzelte Florian einmal.

Doch über eine neue mögliche Liebe hüllt sich Florian bisher nur der Mantel des Schweigens...