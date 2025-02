Florian Silbereisen: Rentnerin alarmiert Polizei, weil sie seine Show nicht sehen kann!

Happy End: Rentnerin kann Florian Silbereisen doch noch sehen

Auf Instagram versammeln sich nach dieser Aktion jetzt dutzende Kommentare, die die Polizei feiern und für ihren Einsatz danken. "Freund und Helfer, in jeder Lebenslage! Ich finds toll und einzigartig. Danke für euren Dienst!", schreibt ein Instagram-Nutzer unter das Bild der Polizei. "Solche Polizisten müsste es mehr geben! Danke euch!", bedankt sich dieser User bei den Einsatzkräften. "Tolle menschliche Geste. Wer weiß, vielleicht sind wir irgendwann mal in ihrer Situation, da würden wir auch auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Danke", lautet ein weiterer Kommentar. "Meine Nachbarin (75) ‚löscht‘ auch manchmal das Internet. Aber bei Florian Silbereisen wackeln die Wände", witzelt ein Fan. Ein weiterer User erklärt: "Was für ein schöner Einsatz. Vielen Dank. Davon würde ich gerne viel mehr sehen und lesen. Besonders in der heutigen Zeit."

Hat Helene Fischer sich heimlich mit Florian getroffen?