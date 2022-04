Florian Silbereisen: Seine neue Glücksdame ist keine Unbekannte

So wie früher Helene Fischer bei Florian Silbereisen für wahre Überraschungsmomente sorgte, wenn sie zu Gast in seinen Shows war, kann sich der Schlagersänger mittlerweile voll und ganz auf Kollegin Sarah Engels als Erfolgsgarantin verlassen. So war die frischgebackene Mami nun zu Gast in der vergangenen "DSDS"-Folge und sorgte damit bei den TV-Zuschauern für mächtig Herzklopfen! Flori teilte zu dem besonderen Moment ein Bild via "Instagram" zu dem er kommentierte: "Ob bei den Schlagerchampions, auf dem Traumschiff oder heute hier bei DSDS – unsere Wege kreuzen sich immer wieder und ich freue mich, dass Sie auch dieser Einladung gefolgt ist!" Wow! Ehrliche Worte der Rührung, die auch von Floris Community nicht lange unentdeckt bleiben. Unter dem Schnappschuss heißt es: "Das ist schön, dass Sarah da ist! Ich freue mich sehr auf euch und die tollen Kandidaten. Habt einen schönen Abend." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!