Frauke Ludowig: Bewegende Beichte! "Mein Leben ist nicht immer glücklich"

Stets freundlich und top gestylt – so kennen wir Frauke Ludowig. Ob auch sie schlechte Tage hat? In Interview mit "Closer" gibt sie überraschende Einblicke in ihr Seelenleben…

Sie posiert, flirtet mit den Kameras und ist für jeden Schnack zu haben: Auf dem roten Teppich von Marc Cain strahlt Frauke mit dem Scheinwerferlicht um die Wette. Und das, obwohl bereits ein anstrengender Tag hinter ihr liegt. "Ich habe ja immer eine Doppelfunktion. Ich bin nicht nur hier, um über den Roten Teppich zu laufen, ich arbeite ja auch. Insofern war ich schon sehr früh auf den Beinen und morgens schon in der Redaktion", erzählt sie im Gespräch mit "Closer".