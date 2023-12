Fürst Albert in der Krise: Auf diese Frauen kann er jetzt bauen...

Man muss sich nicht mögen – aber man muss wissen, wann Zusammenhalt gefragt ist. Zwei, die genau den richtigen Instinkt dafür besitzen, sind Charlène von Monaco und ihre Schwägerin Caroline. Dass die zwei Ladys nie beste Freundinnen werden, ist inzwischen jedem klar. Aber: Fürst Albert braucht seine Ehefrau und seine Schwester gerade jetzt, wo Monaco durch einen Betrugsskandal so tief in der Krise steckt. Beide ziehen deshalb nun als seine Geheimwaffe an einem Strang.