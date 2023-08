Fürst Albert nach Skandal-Enthüllungen: Nun meldet sich Sohn Alexandre zu Wort!

Das Leben als unehelicher Sohn eines Fürsten ist sicherlich nicht immer einfach. Diese Erfahrung musste auch Alexandre Grimaldi machen, der aus einem Techtelmechtel zwischen Fürst Albert und Nicole Coste hervorging. Doch genau dieser Umstand sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Ärger. Denn wie Sohn Alexandre findet, wird seine Entstehung falsch dargestellt. Im Interview mit "Point de Vue" redete er sich nun den Frust von der Seele und stellt klar: "Als ich geboren wurde, war keiner meiner Eltern in einer anderen Ehe und sie haben keinen Ehebruch begangen." Weiter meint der 19-Jährige Sohn von Fürst Albert: "Dieses Wort zu benutzen, ist eine Beleidigung."

Anders als bei weiteren prominenten Beispielen (wir erinnern uns alle an Boris Becker) habe der Monarch von Monaco die Vaterschaft vier Monate nach Alexandres Geburt anerkannt. Alexandre Grimaldi betont im Interview, dass er dabei weder von "einem Richter oder der Presse 'gezwungen'" wurde. So trägt der Sohn von Fürst Albert, auch wenn er nicht in der Thronfolge berücksichtig wird, mit Stolz seinen Nachnamen, wie er im Interview verrät: "Mein Vater heißt Grimaldi, es ist logisch, dass ich seinen Namen trage (…) Ich habe mich nie Coste oder Coste-Grimaldi genannt. Auf keinem Ausweis, in der Schule oder auf meinen Diplomen. Wer mich so nennt, hat eine böswillige Einstellung."

Mit diesen ehrlichen Worten räumt der Grimaldi-Sprösslingen mit bösen Gerüchten über die Beziehung zu seinem Vater auf. Er versichert: "Mein Vater ist in meinem Herzen, genau wie meine Mutter. Beide sind fürsorgliche Eltern." Ein wahres Familien-Happy-End...