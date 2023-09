Fürst Albert: Überraschende Ehe-Beichte! Endlich packt er aus

Sind sie nun getrennt oder nicht? Das scheint sich ganz Monaco zu fragen. Denn immer wieder wurde gemunkelt, dass Fürst Albert und Fürstin Charlène einander längst nicht mehr lieben und die Gattin des Monarchen bereits aus dem Palast ausgezogen und ihre neue Residenz in der Schweiz gefunden hätte. Doch dem scheint nicht so zu sein! Denn Fürst Albert verriet nun in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Sera", wie es um ihre Ehe steht. Der Monegasse beteuert: "Charlène ist immer an meiner Seite." Weiter meint er: "Ich verstehe all diese Gerüchte nicht, dass sie 'woanders lebt, in der Schweiz sich dann mit uns verabredet'." Die Geschichten, die von angeblichen Insidern ausgeplaudert wurden, seien "Unwahrheiten". Eine klare Botschaft, die er in die Welt tragen möchte, denn es ist eine Belastung für ihn, wie der 65-Jährige verrät: "Diese Geschichten verletzen mich."

Mit diesen klaren Aussagen versucht Fürst Albert den bösen und andauernden Gerüchten um eine Trennung den Riegel vorzuschieben. Schließlich wurde bereits über ein Ehe-Aus spekuliert, als Charlène mehrere Monate aufgrund einer Krankheit dem Fürstentum fernblieb. Doch diese Zeit möchte Fürst Albert nun endgültig hinter sich lassen. "Charlène hatte vor vielen Monaten einige Schwierigkeiten, aber jetzt ist es Gott sei Dank vorbei", betont der Sohn von Grace Kelly.