Fürstin Charlène: Pikante Fotos aufgetaucht! Jetzt holt sie ihre Vergangenheit ein

Klar, jeder hat eine Vergangenheit. Allen voran ihr Ehemann Fürst Albert, der mit seinen zahlreichen Affären – und teils auch ihren süßen Folgen – jahrelang für Schlagzeilen sorgte. Von ihren Ex-Partnern hingegen ist nur wenig bekannt. Stattdessen tauchten jetzt freizügige Fotos eines Model-Jobs aus dem Jahr 2001 wieder auf. Damals hieß sie noch Charlène Wittstock, war Profi-Schwimmerin in Südafrika, 23 Jahre jung – und brauchte womöglich das Geld.

Offenbar kostete es sie keine große Überwindung, für die südafrikanische Ausgabe des Magazins "Sports Illustrated" leicht bekleidet zu posieren. Mehrere Aufnahmen in Bikini, Badeanzug und als sexy Matrosin machten nun im Internet die Runde. Was der Fürst wohl dazu gesagt hat? Vermutlich wenig, denn der Badeanzug war zu der Zeit quasi die Berufsbekleidung der heute 45-Jährigen.

So lernte Albert seine Charlène ja auch kennen. Das erste Mal trafen sie sich vor 23 Jahren beim internationalen Wettbewerb "Mare Nostrum" in Monaco, da hatte seine heutige Frau gerade Gold im 200-Meter-Rückenschwimmen gewonnen. "Wir fühlten uns von Anfang an zueinander hingezogen", offenbarte der Fürst später einmal.

Und vielleicht ist ihr Mann heute sogar ein bisschen stolz auf seine Frau und ihre vermeintlichen "Jugendsünden".