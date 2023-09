Fürstin Charlène: Schlag für Albert! Sie amüsiert sich mit einem neuen Mann

Auf seinem Instagram-Kanal im Internet veröffentlichte er mehrere Fotos von sich und Charlene, eines davon in inniger Umarmung. Er schwärmt von "intensiven Gesprächen" mit der Fürstin – und scheint ihre Gesellschaft sehr zu genießen. Ryle ist in Kapstadt geboren und fest in Südafrika verankert – dem Land, dem Charlenes ganzes Herz gehört. "Südafrika bedeutet mir so viel", schwärmte sie einmal sehnsüchtig. "Ich bin Afrikanerin. Das ist meine Heimat. Das wird es immer sein. Es ist in meinem Herzen. Es ist in meinen Adern." Und Monaco? Schweigen.

Vielleicht versteht sie sich ja auch deshalb so gut mit Ryle. Er fühlt das Gleiche wie sie. Die gleiche Liebe zu Südafrika. Und er engagiert sich – genau wie Charlene – für Kinder, will helfen, die Welt besser zu machen. Ja, diese beiden haben sich wirklich gesucht und gefunden – wäre da nicht der kleine Haken, dass Charlene einen Ehemann hat...