Fürstin Charlène: Schweigegeld! Sie flieht aus Monaco mit 215 Millionen Dollar

Eines vorweg: Charlene ist, obwohl sie eigentlich nie viel in Erscheinung getreten ist, sehr geschäftstüchtig. Das „People With Money“-Magazin berichtete, dass die Fürstin die höchstbezahlte Adlige der Welt sei und über ein hohes Vermögen verfüge. Ihr Geld würde sie mit Auftritten, cleveren Aktien-Investitionen, Immobilien und lukrativen Verträgen verdienen. 215 Millionen Dollar (umgerechnet 201 Millionen Euro) stünden ihr zur Verfügung. Neider behaupten allerdings, dass ein großer Teil dieser Summe gut getarntes Schweigegeld wäre.

Ob das stimmt? Immerhin könnte sie alles über Albert und diverse Skandale ausplaudern, sollte es doch zu einer Trennung kommen. Albert versichert zwar: „Charlene ist immer an meiner Seite. Ich verstehe all diese Gerüchte nicht, dass sie woanders lebt, Treffen vereinbart, um uns zu sehen. Alles unwahr.“ Trotzdem halten sich die Geschichten hartnäckig. Das Fürstenpaar hätte eine Vereinbarung getroffen, die Flucht ins Ausland sei bereits durchgeplant. Und sie würde die 215 Millionen Dollar mitnehmen.

Momentan werden die Monegassen aus Charlene und Albert nicht so ganz schlau. Es bleibt spannend, welchen Weg sie einschlagen. So oder so – Charlene wird finan ziell weich fallen.