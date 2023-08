Fürstin Charlène: Treffen mit seiner Ex! Warum tut Albert ihr das an?

Gemeinsam mit Superstar Robbie Williams feierten Fürst Albert und Charlène von Monaco am vergangenen Wochenende ein rauschendes Fest in Monaco. Der legendäre Rotkreuzball war für viele Stars und Sternchen Grund für die Anreise in das Fürstentum. Begleitet durch Nichte Camille Gottlieb zeigten sich Albert und Charlène nach anhaltenden Scheidungsgerüchten in der Öffentlichkeit.

Doch die Tochter von Stéphanie von Monaco war nicht der einzige Überraschungsgast, der die Fans der Royals überraschte. Denn ausgerechnet Nicole Coste, die Ex-Freundin von Fürst Albert und die Mutter seines Sohnes Alexandre, erschien auf dem Rotkreuzball. In einem roten Kleid setzte die gebürtige Togolesin ein echtes Statement.