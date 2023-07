Fürstin Charlène & Fürst Albert: Schlag ins Gesicht! Eine andere Frau ist ihm wichtiger

Bis zu seiner Hochzeit mit Charlene 2011 gab es keine offizielle First Lady in Monaco – doch Caroline sprang bereitwillig ein. Und sie tut es immer noch, wenn ihre Schwägerin – wie so oft – unpässlich ist.

Braucht Albert einen guten und vertrauenswürdigen Rat, weil wichtige Entscheidungen zu treffen oft nicht leicht ist – seine Schwester Caroline hört zu und sagt ehrlich ihre Meinung. Sie stärkt ihren Bruder im Hintergrund, schenkt ihm Kraft. Anders als Charlene kennt sie die Gepflogenheiten des Palastes von klein an.

Zwar ist sie sich mit ihrer Schwägerin nicht immer so grün – doch für Albert unersetzlich. Ein wahrer Schlag ins Gesicht für die eigentliche Fürstin...