Gaby Köster: Harter Kampf! Sie versucht der traurigen Realität zu entfliehen!

Seit dem Schlaganfall im Januar vor 15 Jahren ist ihr Leben ein anderes geworden. Die einstige Unbeschwertheit und Freude, die ihren Alltag erfüllten, sind einem ständigen Kampf gewichen. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen, die sie tapfer meistert.

Wieder sprechen zu lernen, zu gehen und die linke Seite zu bewegen, die gelähmt ist. Sie schöpft Kraft aus kleinen Siegen. "Aufgeben war keine Option", lacht sie laut "Neue Post". An guten Tagen schafft Gaby Köster das auch, an schlechten nicht so gut. Dann ist da Donald, der ihr die trüben Gedanken mit seinem Lächeln vertreibt.

"Einen tolleren Sohn kann man nicht haben", schwärmt die Komikerin, wie "Neue Post" berichtet. "Ich liebe seine Fähigkeit, schöne Momente zu sehen und zu genießen!" Es wäre so schön, wenn sein Optimismus auf sie abfärbt und sie für ein paar Stunden aufmuntert. Auch wenn es schwer ist!