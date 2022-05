Georgina Fleur: Schon wieder schwanger? Sie kann es nicht fassen

In Dubai hat sich Georgina Fleur mit ihrer kleinen Tochter ein ganz neues Leben aufgebaut. Als Influencerin nimmt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Community immer wieder mit in ihren Alltag in der Luxus-Metropole. So auch jetzt, als sie einen Schnappschuss von einem Abend auf einer Dachterrasse über den Dächern Dubais postete. Dieser sorgte nun aber für neue Spekulationen - ist der Reality-Star etwa wieder schwanger?